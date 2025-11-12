SPRING 2026 FINANCE PAID INTERNSHIPS

JANUARY 5TH – MAY 15TH
MON – FRI  |  8AM-5PM

Flexible hours to accommodate school schedules

$19.23 HR

LEARN ABOUT:
Admin/Cashiers
Payroll
Per Capita
General Ledger
Accounts Payable
Grants/Contracts
Leasing
Purchasing
Warehouse

DEADLINE – NOV. 24 | 5PM
MUST SUBMIT CLASS SCHEDULE WITH APPLICATION

Download Application

Email completed applications to STEVEN.VIERA@SRPMIC-NSN.GOV
Questions? Call (480) 362-2697

MUST BE CURRENTLY ENROLLED IN COLLEGE
PREFERENCE GIVEN TO: BUSINESS, ACCOUNTING AND FINANCE MAJORS

