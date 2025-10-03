OCTOBER 2025 DISTRICT MEETINGS
OCTOBER: S’he:pijig Maṣad “Cold Month” / Xly’a Shaxuk “Tenth Moon”
District Meeting dates, times, locations, and agenda items are subject to change or cancellation.
DISTRICT A MEETING
Council Member Jacob Butler, Sr., District A Representative
Thursday, October 23, 2025 | 6:00 pm
SRPMIC Council Chambers – 10091 E. Osborn Road, Scottsdale, AZ 85256
—————————————————————————————————
DISTRICT B MEETING
Council Member David Antone, District B Representative
Saturday, October 18, 2025 | 9:00 am
SRPMIC Council Chambers – 10091 E. Osborn Road, Scottsdale, AZ 85256
—————————————————————————————————–
DISTRICT C MEETING
Council Member Cheryl Doka, District C Representative
Monday, October 20, 2025 | 6:00 pm
SRPMIC Council Chambers – 10091 E. Osborn Road, Scottsdale, AZ 85256
—————————————————————————————————
DISTRICT D MEETING
Council Member Su:k Chu:vak District D Representative
Friday, October 17, 2025 | 6:00 pm
ALA Lecture Hall – 4827 N. Country Club Road, Scottsdale, AZ 85256
—————————————————————————————————
DISTRICT E MEETING
Council Member Mikah Carlos, District E Representative
Monday, October 27, 2025 | 6:00 pm
Ske:g Himdag Ki:, Room #56 – 11725 E. Indian School Road, Scottsdale, AZ, 85256
—————————————————————————————————
LEHI DISTRICT MEETING
Council Members Michael Dallas, Sr. and Deanna Scabby, District F & G Representatives
Tuesday, October 21, 2025 | 6:00 pm
Lehi Community Building – 1231 E. Oak Street, Mesa, AZ 85203
—————————————————————————————————
QUARTERLY LEHI DISTRICT MEETING @ EVERGREEN
Council Members Michael Dallas, Sr. and Deanna Scabby, District F & G Representatives
Saturday, October 18, 2025 | 10:00 am
Evergreen Neighborhood Center – 12275 E. Fairmount Avenue, Scottsdale, AZ 85256
——————————————————————————————————————
SRPMIC Council District Meeting information website: https://tinyurl.com/SRPMICDMs
SRPMIC Council Information: https://tinyurl.com/MeetingsCouncil
SRPMIC Council Secretaries Office: (480) 362-7469.