PW Notice: Holiday Trash Schedule (Thanksgiving & Christmas)

2026 HOLIDAY TRASH SCHEDULE IS HERE! 🚮

🦃THANKSGIVING 2026 🦃

All residential domestic trash will be serviced as scheduled on Tuesday, November 24th & Friday, November 27th.

All residential recycle will be serviced on Wednesday, November 25th.

🎄CHRISTMAS 2026🎄

All residential domestic trash will be serviced as scheduled on Tuesday, December 22nd & Thursday, December 24th.

All residential recycle will be serviced on Wednesday, December 23rd.

Please have your containers out in your designated pickup area by 6:00 AM for servicing.

Thank you & have a wonderful & joyous holiday season! ✨

File: PWHolidayTrashNotice_Thxgiving-Xmas2026
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