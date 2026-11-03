PW Notice: Holiday Trash Schedule (Thanksgiving & Christmas)
2026 HOLIDAY TRASH SCHEDULE IS HERE! 🚮
🦃THANKSGIVING 2026 🦃
All residential domestic trash will be serviced as scheduled on Tuesday, November 24th & Friday, November 27th.
All residential recycle will be serviced on Wednesday, November 25th.
🎄CHRISTMAS 2026🎄
All residential domestic trash will be serviced as scheduled on Tuesday, December 22nd & Thursday, December 24th.
All residential recycle will be serviced on Wednesday, December 23rd.
Please have your containers out in your designated pickup area by 6:00 AM for servicing.
Thank you & have a wonderful & joyous holiday season! ✨