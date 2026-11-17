Vendors Needed: Community Christmas Program
Arts & Crafts
- $25 registration
- 10′ x 10′ space
- No electricity provided
- Donate one item for Senior Bingo
Register: https://tinyurl.com/26SRCArtVendors
Food & Goodie
- $50 registration
- 10′ x 10′ space
- No electricity provided
- Food handler card required for all vendors
Register: https://tinyurl.com/26SRCFoodGoodie
Applications must be submitted by Monday, November 30, 2026 at 5:00 pm.
Payment due at check-in on Saturday, December 5: cash payment, exact amount, no refunds.
This is a NO alcohol/drug/gang & tobacco/vaping event.
NO pets, firearms, or outside ice chests/grills/food/glass allowed.
Bags subject to search.
It’s that holly, jolly time of year – join the SRPMIC for a Community Christmas Program!
Date: Saturday, December 5, 2026
Time: 12:00 pm – 5:00 pm
Location: Two Waters Courtyard
See calendar event for more details.