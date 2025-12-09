Council Meeting Agenda – Wednesday, December 10, 2025

THIS WEEK’S COUNCIL MEETING WILL BE HELD AT THE SRPMIC COUNCIL CHAMBERS LOCATED AT 10091 E. OSBORN ROAD, SCOTTSDALE, AZ, 85256.

3:00pm EXECUTIVE SESSION (THIS IS A CLOSED SESSION.)
* Gaming Enterprise Monthly Report
* Board Appointment (SRCGE – 1 Professional Rep)
* Board Application Review (SRCCF – 1 Member)
* Office of General Counsel Legal Matters

5:00pm REGULAR SESSION (THIS IS AN OPEN SESSION.)
* PUBLIC HEARINGS
—Via De Ventura Drainage Easement
—Gilbert Road Phase 2 Utility Easement
* General Welfare Election Announcement
* Introduction of SRFD Recruits
* SRMG Higley Presentation
* Announcement of Board Appointment (SRCGE)

Details

EVENT CATEGORY:
Council
START:
December 10 @ 5:00 pm
END:
December 10 @ 7:00 pm
VENUE:
Council Chambers | Scottsdale, AZ
Contact Name:
Council Secretaries
Contact Email:
erica.harvier@srpmic-nsn.gov
Contact Phone:
4803627466
Files:
12-10-2025-AGENDA-1.pdf