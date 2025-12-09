Council Meeting Agenda – Wednesday, December 10, 2025

THIS WEEK’S COUNCIL MEETING WILL BE HELD AT THE SRPMIC COUNCIL CHAMBERS LOCATED AT 10091 E. OSBORN ROAD, SCOTTSDALE, AZ, 85256.
3:00pm EXECUTIVE SESSION (THIS IS A CLOSED SESSION.)
* Gaming Enterprise Monthly Report
* Board Appointment (SRCGE – 1 Professional Rep)
* Board Application Review (SRCCF – 1 Member)
* Office of General Counsel Legal Matters
5:00pm REGULAR SESSION (THIS IS AN OPEN SESSION.)
* PUBLIC HEARINGS
—Via De Ventura Drainage Easement
—Gilbert Road Phase 2 Utility Easement
* General Welfare Election Announcement
* Introduction of SRFD Recruits
* SRMG Higley Presentation
* Announcement of Board Appointment (SRCGE)