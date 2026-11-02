Zoolights 2026 Ticket Distribution

For Seniors 55+ & Adaptive Needs Adults Only
- November 20
- 11:00 am – 12:30 pm
Senior Services Main Campus
10510 East Osborn Road, Scottsdale, AZ 85256
Lehi Community Center – Senior Room
1231 East Oak Street, Mesa, AZ 85203
For All SRPMIC Community Members
- November 21
- 10:00 am – 1:00 pm
Two Waters, Building A
10061 East Osborn Road, Scottsdale, AZ 85256
- Limited tickets! First come, first serve!
- Must be 18 years or older
- Must show Tribal ID
- Each member will receive 4 tickets
- No saving space in line
- Must be present to receive tickets
Questions? Contact Community Relations at 480-362-7740