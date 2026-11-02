Zoolights 2026 Ticket Distribution

For Seniors 55+ & Adaptive Needs Adults Only

  • November 20
  • 11:00 am – 12:30 pm

Senior Services Main Campus
10510 East Osborn Road, Scottsdale, AZ 85256

Lehi Community Center – Senior Room
1231 East Oak Street, Mesa, AZ 85203

For All SRPMIC Community Members

  • November 21
  • 10:00 am – 1:00 pm

Two Waters, Building A
10061 East Osborn Road, Scottsdale, AZ 85256

  • Limited tickets! First come, first serve!
  • Must be 18 years or older
  • Must show Tribal ID
  • Each member will receive 4 tickets
  • No saving space in line
  • Must be present to receive tickets

Questions? Contact Community Relations at 480-362-7740

Details

DATES:
November 20, 2026 @ 11:00 am – 12:30 pm
November 21, 2026 @ 10:00 am – 1:00 pm
Contact Name:
Community Relations
Contact Email:
Communications@SRPMIC-nsn.gov
Contact Phone:
480-362-7740
Files:
2026-Zoolights-Comm-Member-Ticket-Distribution-Main-Flyer.pdf