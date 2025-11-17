2025 HOLIDAY TRASH SCHEDULE 🚮
Our offices will be closed on Thursday, November 27th in observance of Thanksgiving and Thursday, December 25th in observance of Christmas.
🦃THANKSGIVING 2025🦃
All residential domestic trash will be serviced as scheduled on Tuesday, November 25th and Friday, November 28th.
All residential recycle will be serviced on Wednesday, November 26th.
🎄CHRISTMAS 2025🎄
All residential domestic trash will be serviced as scheduled on Tuesday, December 23rd and Friday, December 26th.
All residential recycle will be serviced on Wednesday, December 24th.
Please have your containers out in your designated pick-up area by 6:00 AM for servicing.
Thank you & have a wonderful & joyous holiday season!