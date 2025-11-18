New Year’s Eve Wristband Sales
The Salt River Community Children’s Foundation will be selling New Year’s Eve 2026 Midway Wristbands for $5 each.
Cash & debit are accepted.
Buy 3, get 1 free while supplies last — compliments of Messinger Mortuaries.
Wristbands are required for all riders.
Rain or shine. All sales final. No refunds.
Sales Dates & Locations
November
- November 21 – Roundhouse Café
• 7:30 AM–9:00 AM
• 11:00 AM–1:30 PM
- November 22 – Two Waters Building A Lobby
• 9:00 AM–1:30 PM
December
- December 31 – NYE Celebration
• 10:00 AM until sold out
- December 6 – Community Christmas Program
• 9:00 AM–1:00 PM
- December 9 – Ske:g Himdag Ki:
• 5:00 PM–7:30 PM
- December 16 – Lehi Community Building
• 6:00 PM–9:00 PM
- December 23 – Ske:g Himdag Ki:
• 5:00 PM–7:30 PM
- December 29 – Two Waters Building A Lobby
• 1:00 PM–4:30 PM
- December 30 – Two Waters Building A Lobby
• 1:00 PM–4:30 PM