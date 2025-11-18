New Year’s Eve Wristband Sales

The Salt River Community Children’s Foundation will be selling New Year’s Eve 2026 Midway Wristbands for $5 each.
Cash & debit are accepted.

Buy 3, get 1 free while supplies last — compliments of Messinger Mortuaries.

Wristbands are required for all riders.
Rain or shine. All sales final. No refunds.

Sales Dates & Locations

November

  • November 21 – Roundhouse Café
    7:30 AM–9:00 AM
    11:00 AM–1:30 PM
  • November 22 – Two Waters Building A Lobby
    9:00 AM–1:30 PM

December

  • December 31 – NYE Celebration
    10:00 AM until sold out
  • December 6 – Community Christmas Program
    9:00 AM–1:00 PM
  • December 9 – Ske:g Himdag Ki:
    5:00 PM–7:30 PM
  • December 16 – Lehi Community Building
    6:00 PM–9:00 PM
  • December 23 – Ske:g Himdag Ki:
    5:00 PM–7:30 PM
  • December 29 – Two Waters Building A Lobby
    1:00 PM–4:30 PM
  • December 30 – Two Waters Building A Lobby
    1:00 PM–4:30 PM
