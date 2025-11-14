Extra Food Box Days

***ASSISTING SNAP AFFECTED COMMUNITY MEMBERS AND THOSE IN NEED***

IN RESPONSE TO THE PAUSE IN FEDERAL SNAP BENEFIT FUNDING, THE SRPMIC FOOD BANK WILL BE HOLDING ADDITIONAL FOOD DISTRIBUTION DAYS ON MONDAYS AND FRIDAYS FROM 8:00AM TO 3:00PM FOR THE MONTH OF NOVEMBER FOR SRPMIC COMMUNITY MEMBERS AFFECTED BY THE SNAP PAUSE AND THEIR FAMILIES.

*****If you are not a SNAP cardholder and are in need, you are welcome on EXTRA DISTRIBUTION DAYS LISTED ON FLYER

Food Bank located at:
1952 N. LONGMORE RD.
SCOTTSDALE, ARIZONA 85256

Details

START:
November 14 @ 8:00 am
END:
November 28 @ 3:00 pm
VENUE:
Salt River Food Bank | Scottsdale, AZ United States
Contact Name:
Helena Garza
Contact Email:
helena.garza@srpmic-nsn.gov
Contact Phone:
4803627277
Files:
Extra-Food-Box-Days.mp4