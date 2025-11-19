Gingerbread House Throwdown!
Bring your sweetest ideas and your fiercest frosting skills, it’s time to build, stack, sprinkle, and compete!
Join Community Recreational Services Salt River Tribal Library on Wednesday, December 17, from 5:30–7:30 PM at Ske:g Himdag Ki:
Registration opens Wednesday, December 10 at 10:00 AM.
Sign up: https://sugeni.us/efRf
This event is open to enrolled SRPMIC members and Ske:g Himdag Ki: members.
For more information, please call the Salt River Tribal Library at 480-362-6600.