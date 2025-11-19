Gingerbread House Throwdown

🎄✨ Gingerbread House Throwdown! ✨🏠

Bring your sweetest ideas and your fiercest frosting skills, it’s time to build, stack, sprinkle, and compete!

Join Community Recreational Services Salt River Tribal Library on Wednesday, December 17, from 5:30–7:30 PM at Ske:g Himdag Ki:

✨ Registration opens Wednesday, December 10 at 10:00 AM.

Sign up: https://sugeni.us/efRf

This event is open to enrolled SRPMIC members and Ske:g Himdag Ki: members.

For more information, please call the Salt River Tribal Library at 480-362-6600.

Details

START:
December 17 @ 5:30 pm
END:
December 17 @ 7:30 pm
VENUE:
Ske:g Himdag Ki: | Scottsdale, AZ
RSVP:
Event Link
Contact Name:
Salt River Tribal Library
Contact Email:
TribalLibrary@SRPMIC-nsn.gov
Contact Phone:
4803626600
Files:
Flyer.png