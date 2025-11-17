O’odham Piipaash Traditional Artists Christmas Art Sale

It’s back! Come on out and shop traditional artists from Salt River, Gila River and Tohono O’odham.
10am – 2pm | Cultural Resources Office – 10227 E Osborn Road

Details

START:
December 5 @ 10:00 am
END:
December 5 @ 2:00 pm
VENUE:
Cultural Resources Office | Scottsdale, AZ United States
Contact Name:
O’odham Piipaash Language Program
Contact Email:
oplp@srpmic-nsn.goc
Contact Phone:
480-362-6325
Files:
CRD-flyer-25ChristmasArtSale.pdf