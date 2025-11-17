It’s back! Come on out and shop traditional artists from Salt River, Gila River and Tohono O’odham.
10am – 2pm | Cultural Resources Office – 10227 E Osborn Road
O’odham Piipaash Traditional Artists Christmas Art Sale
Details
START:
December 5 @ 10:00 am
END:
December 5 @ 2:00 pm
VENUE:
Cultural Resources Office | Scottsdale, AZ United States
Contact Name:
O’odham Piipaash Language Program
Contact Email:
Contact Phone: