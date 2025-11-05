Thriving with Diabetes Series

Join us this November for our Diabetes Awareness Month education series — “Thriving with Diabetes” — presented by Diabetes Prevention Services!
In-Person at the RPHC Teaching Kitchen
5:30 – 6:30 PM
Session Dates:
- November 13
- November 18
- November 20
- November 25
Learn about:
- Healthy eating & exercise
- Understanding your lab values
- Managing stress & medications
- Reducing risks and problem-solving
Virtual options available!
Call 480-362-3355 to register and save your seat.
Let’s empower, educate, and elevate our diabetes care together!