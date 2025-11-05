Thriving with Diabetes Series

​Join us this November for our Diabetes Awareness Month education series — “Thriving with Diabetes” — presented by Diabetes Prevention Services!

In-Person at the RPHC Teaching Kitchen

5:30 – 6:30 PM
Session Dates:

  • November 13
  • November 18
  • November 20
  • November 25

Learn about:

  • Healthy eating & exercise
  • Understanding your lab values
  • Managing stress & medications
  • Reducing risks and problem-solving

Virtual options available!

Call 480-362-3355 to register and save your seat.

Let’s empower, educate, and elevate our diabetes care together!

 

Details

START:
November 13
END:
November 25
VENUE:
River People Health Center | Scottsdale, AZ
Contact Name:
Nutrition Services
Contact Email:
Katherine.Taylor@srpmic-nsn.gov
Contact Phone:
480-362-7320
Files:
Nov-Thriving-with-Diabetes-series.pdf